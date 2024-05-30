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Концерт «Чудесный вечер» пройдет в Псковской областной филармонии

Концерт «Чудесный вечер» пройдет на сцене Псковской областной филармонии 22 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Солистки ведущих театров России и Губернаторский симфонический оркестр Псковской области выступят в совместном концерте, представив виртуозные сочинения для солирующих флейты и арфы, а также арии из опер европейских композиторов.

«Сложнейшие фиоритуры арии Констанцы, томящейся в гареме паши Селима из оперы "Похищение из Сераля" 26-летнего В. А. Моцарта дополнят образы влюбленной Розины из "Севильского цирюльника" Дж. Россини и обезумевшей Лючии из "Лючии ди Ламмермур" Г. Доницетти. Миниатюра "Пчелка" немецкого скрипача и композитора Франсуа Шуберта из его "Багателей" для скрипки и фортепиано в жанре perpetuum mobile зазвучит в исполнении солирующей флейты с оркестром, а удивительной красоты и выразительности Адажио из легендарного гитарного "Аранхуэсского концерта" Х. Родриго откроется с новой стороны в авторском переложении для арфы с оркестром. Эта мелодия разошлась по миру, прославляя испанскую музыку. Слушателей ждет необычайно красивый, яркий виртуозный концерт, настоящий чудесный музыкальный вечер», - рассказали в ТКД.

Проект проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Росконцерта.