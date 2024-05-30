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Сцена / Концерты

Четыре концерта органной музыки состоятся в Пскове в феврале

31.01.2025 14:23|ПсковКомментариев: 0

Четыре концерта органной музыки и один вокально-инструментальный состоятся в Пскове в феврале в храме Пресвятой Троицы римско-католической церкви, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото: Храм Пресвятой Троицы римско-католической церкви в Пскове

Ансамблевый концерт «Времена года. В ожидании весны» пройдёт в воскресенье, 2 февраля, в 17:00. В нём выступят петербуржские музыканты: органистка Алла Морозова, выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных по специальности «Орган», магистр Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, и скрипачка Елизавета Элькина, учащаяся средней специальной музыкальной школы при Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, лауреат и дипломант всероссийских и международных конкурсов.

В субботу, 8 февраля, в 17:00 состоится вокально-инструментальный концерт «Радуйтесь, прославляя Господа!» петербуржской фолк-группы «Морская лира», которая исполнит рождественские песни, средневековые и ирландские мелодии.

Второй органный концерт под названием «Золотая классика на органе» состоится в воскресенье, 9 февраля, в 17:00. В нём со своей оригинальной программой выступит петербуржская органистка Светлана Фурник, выпускница и магистр Российской академии музыки имени Гнесиных на кафедре «Органа и клавесина», международных органных конкурсов.

Третий концерт органной музыки из цикла «Контрасты эпох» пройдёт в воскресенье, 16 февраля, в 17:00. В нём со своей программой выступит петербуржская органистка Аида Глухова, выпускница Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова по специальности «Орган», выпускница аспирантуры Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова по специальности «Орган», лауреат всероссийских и международных органных конкурсов.

Четвёртый концерт органной музыки под названием «Мендельсон и Мусоргский». В нём со своей авторской программой выступит московский органист Иван Гавриков, выпускник и аспирант Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского по классу «Орган», лауреат всероссийских и международных органных конкурсов.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным. Их можно получить непосредственно перед началом каждого концерта. Храм открывается за 45 минут до начала мероприятия.

Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет. Продолжительность составляет от 60 до 70 минут, без антракта. В начале звучит художественное слово.

По вопросам концертов можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Теги: #органные концерты
Источник: Псковская Лента Новостей
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