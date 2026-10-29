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Губернаторский симфонический оркестр Псковской области празднует 30-летие

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Губернаторский симфонический оркестр Псковской области отмечает 30-летие сегодня: за это время прошли сотни концертов и программ, тысячи слушателей посетили выступления. Как отметил Псковская областная филармония в своем канале в мессенджере Мах, оркестр является представителем музыкальной истории края.

Фотографии: Псковская областная филармония / Мах

Всё началось 29 октября 1996 года, когда распоряжением администрации Псковской области был создан Симфонический оркестр Псковской области. 24 декабря 2019 года коллектив получил статус Губернаторского.

Как отметили в филармонии, у истоков оркестра стояли люди, для которых музыка была не просто профессией, а призванием. Первый директор Александр Роор и главный дирижёр Аркадий Галковский объединили вокруг общей мечты 57 преданных своему делу музыкантов — именно они задали ту самую высокую планку, которую коллектив держит все эти годы.

Первый концерт прозвучал 31 мая 1997 года на открытии XXXI Пушкинского праздника поэзии. В филармонии считают, что именно с этого момента оркестр стал неотъемлемой частью главных событий региона — его звучание узнавали, его ждали, им гордились.

 
«За три десятилетия коллектив не раз доказывал: настоящая музыка не знает границ. Балеты, симфонии, оперы, выступления со звёздами мировой классической сцены, участие в крупнейших фестивалях — в России и за рубежом. Каждый проект был шагом вперёд, каждая программа — новым разговором со зрителем на языке искусства. Этот юбилей — наш общий праздник. Ведь история оркестра — это и история зрителей, которые все эти годы выбирали музыку. Давайте вместе поздравим коллектив и пожелаем ему новых высот, громких премьер и полных залов! Пусть музыка звучит ещё много лет!» — заключили в Псковской областной филармонии.
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