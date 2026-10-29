Губернаторский симфонический оркестр Псковской области празднует 30-летие

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области отмечает 30-летие сегодня: за это время прошли сотни концертов и программ, тысячи слушателей посетили выступления. Как отметил Псковская областная филармония в своем канале в мессенджере Мах, оркестр является представителем музыкальной истории края.

Фотографии: Псковская областная филармония / Мах

Всё началось 29 октября 1996 года, когда распоряжением администрации Псковской области был создан Симфонический оркестр Псковской области. 24 декабря 2019 года коллектив получил статус Губернаторского.

Как отметили в филармонии, у истоков оркестра стояли люди, для которых музыка была не просто профессией, а призванием. Первый директор Александр Роор и главный дирижёр Аркадий Галковский объединили вокруг общей мечты 57 преданных своему делу музыкантов — именно они задали ту самую высокую планку, которую коллектив держит все эти годы.

Первый концерт прозвучал 31 мая 1997 года на открытии XXXI Пушкинского праздника поэзии. В филармонии считают, что именно с этого момента оркестр стал неотъемлемой частью главных событий региона — его звучание узнавали, его ждали, им гордились.