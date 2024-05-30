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Концерты и мастер-классы организуют в Печорах и Пскове по проекту «Город мастеров»

С 13 по 16 марта в Печорах и Пскове при поддержке Президентского фонда культурных инициатив пройдет десятый этап культурно-образовательного кластера «Город мастеров». Организатор проекта - Центр кинофестивалей и международных программ, сообщили Псковской Ленте Новостей в центре.

Культурно-образовательный кластер «Город мастеров» направлен на выявление талантливой молодежи, развитие их творческих способностей, воспитание в духе патриотизма и любви к Родине, а также поддержку многодетных семей, членов семей участников СВО, малообеспеченных слоев населения.

Напомним, в Псковской области проект «Город мастеров» проводится с апреля 2024 года по июнь 2025 года.

14 марта в рамках мастерской «Музыка на все времена. Классика и современность» в 16:00 в Музыкальной школе №1 имени Н. А. Римского-Корсакова организуют мастер-класс по вокалу, который проведут Мария Пахарь, заслуженная артистка Республики Удмуртия, солистка государственного академического музыкального театра имени К. Станиславского и Немеровича-Данченко и Константин Бржинский, солист Московского музыкального театра «Геликон опера».

В 18.00 в актовом зале Музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова состоится концерт «Под звуки русского романса», в котором примут участие руководители мастер-классов. Партия фортепиано – Сергей Семёнов.

15 марта в 14:00 в Печорском районном центре культуры пройдёт второй концерт «Под звуки русского романса» с участием Марии Пахарь и Константина Бржинского. Партия фортепиано – Сергей Семёнов.