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Александр Иванов и группа «Рондо» выступают в Пскове с программой «Нам 40 лет!»

Александр Иванов и группа «Рондо» выступают в псковской филармонии с программой «Нам 40 лет!», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Александр Иванов и «Рондо» исполняют как новый материал, так и старые хиты.

«Бледный бармен», «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк!», «Московская осень» — эти песни и многие другие песни зал всегда поёт хором.

«Это встреча с собственной молодостью, которая никого не оставит равнодушным. Это гарантированное ощущение праздника», - рассказали организаторы концерта.