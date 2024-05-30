Александр Иванов и группа «Рондо» выступают в Пскове с программой «Нам 40 лет!»

Александр Иванов и группа «Рондо» выступают в псковской филармонии с программой «Нам 40 лет!», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Александр Иванов и «Рондо» исполняют как новый материал, так и старые хиты.
«Бледный бармен», «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк!», «Московская осень» — эти песни и многие другие песни зал всегда поёт хором.
«Это встреча с собственной молодостью, которая никого не оставит равнодушным. Это гарантированное ощущение праздника», - рассказали организаторы концерта.