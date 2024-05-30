Концерт «Кто сказал, что нужно бросить песню на войне?» прошел в Пскове

«Кто сказал, что нужно бросить песню на войне?», приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Псковской областной филармонии вчера, 3 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Видео: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области
В концерте приняли участие - ансамбль русской музыки «Псков», Заслуженные артисты России Александр Либ и Наталья Александрова, солистка Елена Федина, солисты-инструменталисты Сергей Поторочин, Ирина Иванова, Василиса Басова.
Украшением программы стал Заслуженный коллектив народного творчества России – Театра танца «Русские узоры».