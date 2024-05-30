Четыре концерта органной музыки прозвучат в Пскове в мае

Концерт «Кто сказал, что нужно бросить песню на войне?» пройдёт в Пскове

Концерт «Кто сказал, что нужно бросить песню на войне?» состоится сегодня в Пскове

Концерт «Кто сказал, что нужно бросить песню на войне?» прошел в Пскове

Сцена / Концерты

Концерт «Кто сказал, что нужно бросить песню на войне?» прошел в Пскове

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