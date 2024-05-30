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Концертная программа «Живут в музее песни о войне» стартовала в Пскове

Концертная программа «Живут в музее песни о войне» стартовала во дворе Поганкиных палат в Пскове 9 мая, в День Победы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Военный оркестр 237-го гвардейского десантно-штурмового Торуньского ордена Суворова Краснознамённого полка под управлением Ильи Гаврюсева представит всем знакомые произведения, как «Катюша», «Смуглянка», «Вечер на рейде», «Дороги», «Баллада о фотокарточке», «Песня о солдате» и, конечно же, «День Победы» композитора Давида Тухманова.

Гости музея могут услышать песни о Великой Отечественной войне в исполнении ветерана специальной военной операции гвардии старшины Андрея Гущина.

Дополнит концерт и поэтический блок – произведения Ивана Виноградова, ветерана Великой Отечественной войны. Их прочитают сотрудники Псковского музея-заповедника.