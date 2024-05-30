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81-й филармонический сезон закроют концертом в Пскове 23 мая

Концерт-закрытие 81-го филармонического сезона «Эпоха в музыке. Морис Равель», который посвящен 150-летнему юбилею выдающегося французского композитора Мориса Равеля, пройдет в Пскове 23 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Впервые на псковской сцене в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области прозвучит знаменитая симфоническая сюита из одноактного балета «Дафнис и Хлоя», написанная композитором на основе сюжета античного романа греческого писателя Лонга, получившего широкую популярность во времена Ренессанса.

«Это история чистой, искренней любви двух юных героев — пастуха Дафниса и пастушки Хлои, живущих среди красоты и гармонии окружающей природы. Пасторальная атмосфера романа наполнена трогательными сценами влюбленности, короткой разлуки и долгожданного воссоединения молодых сердец под покровительством мифологических существ — нимф и бога плодородия Панна», - рассказали в ТКД.

Начало в 19.00.