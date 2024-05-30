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81-й филармонический сезон закрывают в Пскове концертом «Эпоха в музыке. Морис Равель»

81-й филармонический сезон закрывают в Пскове 23 мая концертом «Эпоха в музыке. Морис Равель», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Концерт на сцене областной филармонии посвящен 150-летнему юбилею выдающегося французского композитора Мориса Равеля.

Сегодня впервые на псковской сцене в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области звучит знаменитая симфоническая сюита из одноактного балета «Дафнис и Хлоя», написанная композитором на основе сюжета античного романа греческого писателя Лонга, получившего широкую популярность во времена Ренессанса.

Равель — один из крупнейших композиторов первой половины ХХ века. Он воспевал в своих произведениях природу, «вечные идеалы» гармонии и красоты, почерпнутые из античности и эпохи Ренессанса, из сказок.