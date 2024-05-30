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Петербургский квартет Софьи Шустровой выступит в Поганкиных палатах 31 июля

Концерт квартета Софьи Шустровой «Посвящение Эми Уайнхаус» пройдет в Поганкиных палатах в Пскове 31 июля. Об этом Театрально-концертная дирекция Псковской области сообщила в своем Telegram-канале.

Афиша: Театрально-концертная дирекция Псковской области / Telegram

Вечер посвятят творчеству одной из самых ярких представительниц жанра – Эми Уайнхаус. Гости концерта услышат как популярные, так и менее известные композиции. Их исполнит вокалистка из Санкт-Петербурга, выпускница Театральной Академии на Моховой и актриса Александринского театра Софья Шустрова.

«На сцене выступит талантливая исполнительница Софья Шустрова, чья уникальная манера исполнения и глубокий вокал позволяют по-новому взглянуть на знаковые композиции британской дивы. Программа включает как известные хиты, так и менее популярные, но не менее проникновенные композиции. Каждое произведение – это история, рассказанная с особой искренностью и эмоциональностью. Софья Шустрова мастерски передает характер и настроение каждой песни, сохраняя при этом собственную индивидуальность исполнения», – отметили в Театрально-концертной дирекции.

Музыкальное событие пройдет в рамках ежегодного проекта «Галерея-джаз».