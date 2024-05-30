Сцена / Концерты

Псковичей ждет концерт «Песни сердца» с участием народного ансамбля «Россия»

Псковская областная филармония приглашает на концерт «Песни сердца» 13 октября, сообщили в Telegram-канале «БКЗ Псков».

Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной под руководством заслуженного артиста России, профессора Дмитрия Дмитриенко совместно с вокалистом Максимом Павловым подготовили концертную программу, объединившую лучшие образцы народной и авторской песни с элементами классической музыки.

На сцену также поднимутся Заслуженный артист России Эфнан Ибадлаев, лауреаты международных конкурсов Владимир Дунаев, Луиза Нуриева, Валентин Солгалов, Тимур Галинуров, Кирилл Русинов и Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева.

В программе прозвучат знакомые зрителям песни - «Там за рекою», «По вечерам», «Звезда полей». А также композиции, написанные Максимом Павловым на стихи известных русских поэтов Сергея Есенина, Николая Рубцова и других классиков отечественной литературы.

Концерт пройдет в рамках проекта «Мы - Россия» Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры России, реализуемого ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.