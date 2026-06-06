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Директор «Михайловского»: Пушкин — гений, данный нам на вырост!

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Сегодня, 6 июня, в России и в мире отмечают 227-й день рождения первого русского поэта — А.С. Пушкина. С поздравлением по такому случаю ко всем, для кого русский язык — родной, и ко всем, кто изучает его и русскую литературу, обратился с поздравлением директор Государственного музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич.

Кирилл Нестерик. Портрет А.С. Пушкина (2020). Из фондов «Михайловского»

«Пушкин — гений, данный нам на вырост! — говорит в своём поздравлении Георгий Василевич. — Герои Пушкина приходят к нам на школьной скамье, окликают нас в разных обстоятельствах жизни. Герои Пушкина живут в его произведениях и в наших поступках. Проза и поэзия гения настолько универсальны, что меняются во времени вместе с нами, читателями. Меняют нас. Поэт-гений — живой нравственный урок современникам и потомкам. Он, подобно монаху Пимену из “Бориса Годунова“, исполнив долг, завещанный от Бога, сознает и свою человеческую слабость, и тяжкий долг призвания. Творец, утверждающий жизнь, — это и есть гений. Он пишет на века, для поколений. И в этом он подобен древним пророкам. Пролагая путь, утверждая смыслы, пробуждая сердца».
Напоминая о том, что 6 июня — не только Пушкинский день России, но и День русского языка, Георгий Василевич особо отмечает, что «древний и современный, гибкий и точный, наш язык — язык Пушкина — остаётся универсальным способом рассказа о мире и человеке, всё помещается в нём, всё наполнено гармонией и глубоким смыслом».

Напомним, что сейчас в регионе проходит LX Пушкинский праздник поэзии (Дни пушкинской поэзии и русской культуры). Его центральные события сегодня развернутся на Поэтической (Праздничной) поляне в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» и будут бесплатными для жителей и гостей Святогорья.


 

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