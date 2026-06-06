Стихи Пушкина звучат под симфонический оркестр в «Михайловском»

Показ мультсериала «Пушкин и… Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области проходит на поляне в государственном музее-заповеднике «Михайловское», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Концерт стал частью цикла мероприятий ко Дню Пушкинской поэзии и русской культуры.

Каждый кадр мультфильма дополняется живой музыкой композитора Вячеслава Круглика и звучанием пушкинского слова. Стихи Александра Пушкина звучали в живом исполнении Народного артиста России Сергея Мигицко.

Программу разделили на два отделения, символизируя два времени года и два этапа пути поэта. В «Лете» Александр Пушкин, поначалу тяготившийся ссылкой, открывает красоту и мудрость деревенской жизни, в «Осени» — наступает пора раздумий и творческого пробуждения — рождаются строки, которые позже станут классикой русской литературы.

Участники встречи стали свидетелями оживших персонажей пушкинской эпохи: няня Арины Родионовны, лицейских друзей Пущина и Дельвига, хозяйку усадьбы Тригорское Прасковью Осипову‑Вульф и ее близких, и тех, кто вдохновлял юного поэта.

Через призму анимации и музыки перед зрителями развернулась полная тепла, юмора и глубоких откровений история становления писателя.

Создатели проекта: режиссер мультфильма — Екатерина Гаврюшкина, композитор — Вячеслав Круглик, дирижер — Алексей Репников.

Фестиваль проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья».