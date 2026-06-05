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Правила поведения в Изборско-Мальской долине напомнили в музее-заповеднике ко Дню эколога

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Правила поведения в Изборско-Мальской долине напомнили посетителям в музее-заповеднике «Изборск».

Схема: Музей-заповедник «Изборск»

В 2008 году Администрация Псковской области приняла постановление №169 «О памятнике природы Псковской области "Изборско-Мальская долина"». Общая площадь особо охраняемой природной территории составляет 1792 га, в том числе лесной фонд – 547 га.

«Изборско-Мальская долина – памятник природы и ценный научный объект, который хранит следы геологических процессов, свидетельства о существовании древних организмов. Заповедник является естественной лабораторией, где можно изучать редкие виды растений и животных, исследовать многообразие экологических процессов. Экологический подход к природопользованию предполагает не только посещение природных территорий, но и изучение их свойств, особенностей и активное участие в сохранении животного и растительного мира», - сообщили в музее.

Чтобы минимизировать негативное воздействие на природу при посещении музея-заповедника «Изборск», необходимо соблюдать правила поведения на территории особо охраняемой природной территории.

Строго запрещается:

  • разведение костров, выжигание растительности;
  • уничтожение редких, охраняемых и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных;
  • порча, изменение видового состава и уничтожение растительного покрова;
  • движение транспортных средств;
  • мойка транспортных средств;
  • использование моторных плавательных средств.

«При посещении памятника природы, пожалуйста, соблюдайте чистоту и не бросайте мусор в неположенных местах! Ждём вас в музее-заповеднике!» - заключили в музее.

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