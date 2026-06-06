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Театральное шествие муниципалитетов проходит в музее-заповеднике «Михайловское» 

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Традиционное шествие творческих коллективов из муниципалитетов Псковской области состоялось на фестивале «Пушкинской поэзии» в музее-заповеднике «Михайловское» 6 июня, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Возглавляли шествие барабанщики из Струго-Красненского муниципального округа, а за ними - «целая толпа Пушкиных в цилиндрах» из Гдова. 

 

Театральный проект «Запалки», Государственный уличный театр «Картонии», студенты ГИТИС, театральная компания «ЗаУглом», уличный театр «Точка», театр «Странствующие куклы господина Пэжо» и арт-лаборатория «Разгар» совершили «круг почёта» по праздничной поляне музея-заповедника.  

Шествие стало частью комплекса мероприятий, посвящённых Дню Пушкинской поэзии и русской культуры.

Фестиваль проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья».

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