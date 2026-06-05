Четыре концерта органной музыки состоятся в Пскове в июне

В июне 2026 года в Храме Пресвятой Троицы в Пскове Римско-католической церкви состоятся четыре концерта органной музыки, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото: Храм Пресвятой Троицы в Пскове Римско-католической церкви

Первый из них под названием «Кружево барокко и романтический орган» пройдёт в воскресенье 7 июня в 17:00. В нём выступят петербуржские музыканты: органистка Елизавета Кузнецова и флейтистка Александра Ярыгина, студентки 5 курса Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

Второй ансамблевый концерт под названием «Время и вечность» состоится в субботу 13 июня в 17:00. В нём со своей оригинальной программой выступят опытные и виртуозные музыканты: известный московский органист Алексей Шевченко, выпускник Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского по специальностям «Фортепиано» и «Орган», доцент кафедры «Клавишных инструментов» Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов и Александр Листратов (барочная виолончель), преподаватель «Барочной виолончели» и «Исторического камерного ансамбля» на музыкальном факультете Смольного института свободных искусств и наук в Санкт-Петербурге, лауреат международных конкурсов.

Третий уникальный органный концерт под названием «Величие органа» состоится в воскресенье 21 июня в 17:00. В нём выступит петербуржский органист Александр Новосёлов, выпускник Нижегородской консерватории по классам «Фортепиано» и «Органа», магистр Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Орган», солист Карельской Государственной Филармонии, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, обладатель премии «Органист года 2022» за популяризацию органной музыки среди детей и молодёжи в Республике Карелия, штатный органист Мальтийской капеллы Воронцовского дворца, Заслуженный артист Республики Карелия.

Четвёртый концерт органной музыки под названием «Барочный круг» состоится в субботу 27 июня в 17:00. В нём примет участие Татьяна Мерцалова (орган), Титулярная органистка Римско-католического Прихода Матери Божией Лурдской в Санкт-Петербурге.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность около 70 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.