 
Культура

Белорусские барабанщики выступили с шоу в музее-заповеднике «Михайловское»

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Театрализованное выступление с ритмичными мотивами коллектива «Барабэнд шоу» из Республики Беларусь провели у главной сцены Дней Пушкинской поэзии, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Коллектив барабанщиков из Беларуси выступил прямо на поляне праздничного мероприятия, привлекая зрителей. 

Помимо звуков барабанов гости Дней поэзии «стеклись» к импровизированной сцене и из-за активных танцев и возгласов музыкального коллектива. 

После барабанных номеров беларусы призвали всех желающих «помочь» им с выступлением и кричать одновременно с музыкантами для создания атмосферы «как на стадионе с болельщиками». Выступление продолжилось «зазывалками» и танцами под ритм барабанов. 

Барабанное шоу стало частью комплекса мероприятий, посвящённых Дню Пушкинской поэзии и русской культуры. 

Фестиваль проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья».

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