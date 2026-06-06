Белорусские барабанщики выступили с шоу в музее-заповеднике «Михайловское»

Театрализованное выступление с ритмичными мотивами коллектива «Барабэнд шоу» из Республики Беларусь провели у главной сцены Дней Пушкинской поэзии, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Коллектив барабанщиков из Беларуси выступил прямо на поляне праздничного мероприятия, привлекая зрителей.

Помимо звуков барабанов гости Дней поэзии «стеклись» к импровизированной сцене и из-за активных танцев и возгласов музыкального коллектива.

После барабанных номеров беларусы призвали всех желающих «помочь» им с выступлением и кричать одновременно с музыкантами для создания атмосферы «как на стадионе с болельщиками». Выступление продолжилось «зазывалками» и танцами под ритм барабанов.

Барабанное шоу стало частью комплекса мероприятий, посвящённых Дню Пушкинской поэзии и русской культуры.

Фестиваль проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья».