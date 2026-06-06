Дни Пушкинской поэзии официально стартовали в «Михайловском»

Официальное открытие второго дня Пушкинской поэзии и русской культуры состоялось на поляне в государственном музее-заповеднике «Михайловское», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фестиваль проходит в 60 раз на Пушкинской поляне.

С приветственным словом выступила первый заместитель губернатора Вера Емельянова, зачитав приветственные слова главы региона: «Дорогие друзья, в этом году праздник проходит 60-й юбилейный раз. Шесть десятилетий назад зародилась традиция, которая стала главным культурным событием не только Псковской области, но и нашей страны. В юбилейный год ждет особенная программа: любимые спектакли, интерактивные программы и много новых проектов. Творчество Пушкина — важная часть культурного кода каждого гражданина нашей страны. Уверен, что эти дни подарят вам незабываемые впечатления, помогут соприкоснуться с гением и получить его прививку».

В числе почетных гостей был и Александр Козловский.

«Мне повезло, я родился буквально в 200 километрах отсюда, и первый раз я прибыл в Пушкинские Горы 40 лет назад. Раз за разом, когда я сюда приезжаю, я имею возможность ходить по тем местам, по которым ходил наш соотечетвенник. Сегодня я желаю насладиться этим местом и через его произведения увидеть для себя что-то новое», — отметил парламентарий.

Директор «Михайловского» Георгий Василевич: «60-летие Дня Пушкинской поэзии совпадает с 200-летием Александра Пушкина в ссылке. Друзья предполагали, что здесь он чувствует себя плохо, но, по его словам, два года пролетели незаметно. Так обычно говорят о счастливом времени в жизни. Здесь мы осознаем, что Пушкин — гений, и он современен в любую эпоху. Мы растем вместе с ним».

В рамках сегодняшнего дня на праздничной поляне развернется несколько локаций, охватывающих темы музыки, театра и литературы.

Главным событием главной сцены станет показ мультсериала «Пушкин и… Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Продолжит музыкальную программу концерт Александра Ф. Скляра и группы «Ва-Банкъ», а завершится вечер оперой «Скупой рыцарь» с участием солистов Мариинского театра.

На музыкальной сцене творческий союз «Пакава Ла Фамилия» представит мюзикл «Сказочная жизнь», а также прозвучит музыкальный спектакль «Пушкин. Живой звук». Позднее зрителей ждет выступление группы «Тереля» и постановка «Евгений Онегин» в исполнении Государственного русского театра драмы имени Ф.А. Искандера из Абхазии.

Любителей поэзии ждет историческая сцена, где с 12:00 до 17:00 выступят делегации «Союза писателей России» и поэты Псковской области. Среди участников — гости из Коми, Татарстана, Сирии и Саха. Особенностью площадки станет интерактивный перформанс «Бакенбарды» от московского уличного театра «За углом».

Программа на фольклорной сцене начнется с традиционного костюмированного шествия творческих коллективов из муниципалитетов Псковской области. В течение всего дня здесь будут звучать народные песни и демонстрироваться делегации.

Напомним, Дни Пушкинской поэзии и русской культуры пройдут с 5 по 7 июня.

Фестиваль проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья».