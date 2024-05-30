Сцена / Концерты

Концерт камерной классической музыки пройдет в Пскове 9 ноября

Псковичей приглашают на концерт камерной классической музыки «Уж такая золотая осень», который пройдёт 9 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Изображение: музыкальный проект «PAX MUSICA»

«Проект "PАX MUSICA" продолжает цикл концертов «Погружение в осень». Предыдущие программы «Музыкальная антология меланхолии» и «Сумерки приходят в Псков» вызвали у вас большой интерес, и мы решили продолжить этот цикл. На этот раз мы выбрали темой концерта осень на Псковской земле во всех её многообразных проявлениях: первый жёлтый лист и первый снег, закаты и восходы, туман над Соротью и Псковским озером, буйство красок «бабьего лета» в городском парке и и в усадьбе Михайловское. Особенную музыкальность этого периода года подчеркнут подобранные нами номера классических и современных композиторов», - рассказали организаторы.

На концерте будет много виолончельной музыки, а для каждого номера исполнители выбрали фотографии с видами Псковской осени.

Исполнители:

Арсений Донов — виолончель;

Иван Колбашов — фортепиано.

Концерт состоится в библиотеке имени В.Каверина по адресу: Октябрьский проспект 7А. Начало в 18:00. Подробнее можно узнать по ссылке.