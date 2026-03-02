Псковская областная библиотека запустила аудиогид Kurbatov code

Новый просветительский проект – аудиогид Kurbatov code – представляет Псковская областная библиотека имени Курбатова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, кабинет Курбатова приглашает увидеть знакомые места города сквозь призму восприятия писателя, критика и многолетнего друга библиотеки – Валентина Курбатова, расшифровать личный мир человека, для которого Псков был домом, местом духовной силы, библиотекой, кругом близких друзей.

«Kurbatov code – это маршрут-ребус, ключ к которому – произведения Русского Златоуста, его круг общения, его взгляд. Маршрут объединил пять знаковых для Валентина Яковлевича точек Пскова. Каждая из них раскрывает один из "кодов" его судьбы и мировоззрения», - рассказали в библиотеке.

Старт маршрута: Дом Печати (улица Пароменская, дом 21/33).

В составе гида – шесть объектов, общее расстояние прогулки – 2,9 км, ориентировочное время в пути – 40 минут.

Доступ к аудиоэкскурсии на платформе izi.TRAVEL.

В основе аудиогида – фонды Псковской областной универсальной научной библиотеки, в частности, мемориального кабинета критика.

Проект реализован кабинетом Курбатова Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова.