 
Культура

Псковская областная библиотека запустила аудиогид Kurbatov code

0

Новый просветительский проект – аудиогид Kurbatov code – представляет Псковская областная библиотека имени Курбатова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, кабинет Курбатова приглашает увидеть знакомые места города сквозь призму восприятия писателя, критика и многолетнего друга библиотеки – Валентина Курбатова, расшифровать личный мир человека, для которого Псков был домом, местом духовной силы, библиотекой, кругом близких друзей. 

«Kurbatov code – это маршрут-ребус, ключ к которому – произведения Русского Златоуста, его круг общения, его взгляд. Маршрут объединил пять знаковых для Валентина Яковлевича точек Пскова. Каждая из них раскрывает один из "кодов" его судьбы и мировоззрения», - рассказали в библиотеке. 

Старт маршрута: Дом Печати (улица Пароменская, дом 21/33).

В составе гида – шесть объектов, общее расстояние прогулки – 2,9 км, ориентировочное время в пути – 40 минут.

Доступ к аудиоэкскурсии на платформе izi.TRAVEL. 

В основе аудиогида – фонды Псковской областной универсальной научной библиотеки, в частности, мемориального кабинета критика.

Проект реализован кабинетом Курбатова Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026