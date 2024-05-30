Сцена / Концерты

На концерт «Новая русская песня» приглашают псковичей 15 ноября

15 ноября в Псковской областной филармонии состоится концерт «Новая русская песня» с одной из восходящих звёзд Псковского региона — певицей Анной Яковлевой, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной филармонии.

«Вас ждёт встреча с одной из ярких восходящих звёзд нашего региона — певицей Анной Яковлевой. Лауреатом многочисленных всероссийских и международных конкурсов, студенткой Российской академии музыки имени Гнесиных и обладательницей четырёх премий "Юные дарования Псковщины". Анна представляла нашу область на престижном фестивале народной песни "Добровидение" в мае 2025 года!» - напомнили в филармонии.

Выступление украсит эстрадно-джазовый оркестр под управлением Евгения Баранчикова.

В программе вечера прозвучат мелодии известных авторов, среди которых произведения Р. Рождественского, А. Бабаджаняна, М. Таривердиева, а также проникновенные русские народные песни. Зрители услышат такие композиции, как «Песня о далёкой Родине», «Любо мне, когда Дон разливается», «Заклинание Земли русской», «Ой, то не вечер», «Верни мне музыку» и другие.

Начало в 18.00.