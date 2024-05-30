Сцена / Концерты

Праздничный драйв: концерт группы «АнимациЯ» отгремел в Пскове

Легендарная группа «АнимациЯ» во главе с Костей Кулясовым подарила Пскову настоящий праздник в честь своего 25-летия. Концерт, который с нетерпением ждали поклонники, состоялся сегодня вечером в баре «Нора», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова/ ПЛН

Программа под названием «Хиты, проверенные временем, и новые песни с будущего альбома» полностью оправдала свое название и ожидания публики. Концерт стал эмоциональным путешествием по четверти века творчества коллектива — от знаковых композиций, которые зал пел хором, до свежих, еще не изданных треков.

Как и обещали музыканты, вечер получился «драйвовым, дерзким и в самом электрическом звучании». На сцене царила уникальная энергетика, где мощь и нежность, лирика и сарказм смешались в одно целое. Публика высоко оценила максимально искреннее и эмоциональное обращение Кости Кулясова к залу, а также фирменную мощь живого исполнения всей группы.