Группа «АнимациЯ» выступит сегодня в Пскове в честь своего 25-летия

Сегодня, 11 декабря, в псковском баре «Нора» состоится концерт группы «АнимациЯ» под руководством Кости Кулясова. Коллектив представит специальную программу «Хиты, проверенные временем, и новые песни с будущего альбома» в рамках праздничного тура в честь своего 25-летия, сообщили в коллективе.

Фото: «АнимациЯ / 11.12.2025 / Псков» / «ВКонтакте»

«Драйвово, дерзко и в самом электрическом звучании» – презентует себя группа. Зрителей ждет путешествие во времени: в программе прозвучат как знаковые композиции, так и свежий материал.

Костя Кулясов — автор, у которого, как отмечают в коллективе, «что ни песня, то крылатое выражение». Фразы вроде «Я люблю свою Родину, вроде бы» давно живут отдельно от треков, став частью современного фольклора.

Мероприятие запланировано в 20:00 по адресу: улица Декабристов, 62.