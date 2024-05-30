Сцена / Концерты

Третий рождественский фестиваль «Вифлеемская звезда» стартует в Пскове 27 декабря

Третий рождественский органный фестиваль «Вифлеемская звезда» пройдет в Пскове с 27 декабря по 11 января, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото здесь и изображение далее: свящ. Сергей Альхименок

настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове

Фестиваль содержит шесть программ, посвященных рождественской тематике.

Открытие фестиваля состоится 27 декабря в 17:00 с концерта «Мелодии Рождества: в сердце зимней сказки» при участии органистки и лауреата премии «Органист года-2023» Аиды Глуховой. В программе будут как традиционные рождественские гимны, так и современные саундтреки из фильмов.

2 января в 17:00 пройдет сольный концерт «Рождественская фантазия» с участием победительницы и лауреата многочисленных всероссийских и международных органных конкурсов, лауреата всероссийской премии «Органист года 2024» в номинации «Дебют» Марии Короновой, а 3 января в 17:00 — программа «Рождественский Щелкунчик и органный король» от лауреата всероссийских и международных органных и фортепианных конкурсов, аспиранта Саратовской государственной консерватории имени Леонида Собинова по специальности «Орган» кафедры «Специального фортепиано» Эльдара Абдураманова.

6 января в 17:00 состоится выступление выпускницы и магистра Российской академии музыки на кафедре «Органа и клавесина», лауреата международных органных конкурсов Светланы Фурник с программой «В рождественский сочельник», а 8 января в 17:00 — концерт выпускницы Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Римского-Корсакова на кафедре «Органа и клавесина», аспиранта-стажёра кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Римского-Корсакова Елизаветы Козловой «Под звёздным сводом Рождества».

Завершит III Рождественский органный фестиваль в Пскове в шестой день - 11 января в 17:00 концертом «Виртуозное Рождество» петербуржский органист, выпускник кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Римского-Корсакова, преподаватель класса «Орган» в ДМШ №8 имени Галины Вишневской Кронштадтского района города Санкт-Петербурга, лауреат всероссийских и международных фортепианных и органных конкурсов Сергей Буслов.