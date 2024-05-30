Минпромторг
Сцена / Концерты

Юбилейный концерт заслуженной артистки РФ Натальи Александровой пройдет в Пскове

24.12.2025 16:10|ПсковКомментариев: 0

Юбилейный концерт заслуженной артистки России Натальи Александровой пройдет большом концертном зале Псковской областной филармонии 23 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в БКЗ.

Программа вечера порадует разнообразием жанров и стилей: от классики до популярных шлягеров. Зрителей ждут инструментальные композиции в исполнении Ольги Алексеевой и Ольги Святогорской, любимые песни советских композиторов и зарубежные хиты, проникновенные романсы и трогательные песни современных авторов.

А также песни из репертуара группы Uma2rman и Дианы Арбениной. 

Начало в 19.00. 

Источник: Псковская Лента Новостей
