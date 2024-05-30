Сцена / Концерты

Концерт органной музыки «Мелодии Рождества: в сердце зимней сказки» пройдет в Пскове

Концерт органной музыки «Мелодии Рождества: в сердце зимней сказки» пройдет в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове 27 декабря в 17:00, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта.

Фото: свящ. Сергей Альхименок

настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове

Мероприятие состоится в рамках III Рождественского органного фестиваля «Вифлеемская звезда».

В концерте выступит выпускница Казанской государственной консерватории и Санкт-Петербургской государственной консерватории, органистка Аида Глухова. Она является лауреатом премии «Органист года-2023» и международных конкурсов.

Программа концерта включает произведения композиторов XVIII-XXI веков, таких как Иоганн Себастьян Бах, Луи Вьерн, Эрнст Аншютц, Адольф-Шарль Адан, Шарль-Мари Видор, Марко Энрико Босси, Франц Ксавьер Грубер, Ян Зварт, Микаэл Таривердиев и Дитрих Веерчейко.

Посещение концерта осуществляется по пригласительным, которые можно получить перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до начала концерта.

Посещение рекомендуется для слушателей старше десяти лет.

Продолжительность концерта составит 70 минут без антракта. Перед началом прозвучит художественное слово.

Для дополнительной информации можно обращаться по телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32; +7(911) 209-59-53.

Храм находится по адресу: Псков, улица Плехановский Посад, 64.