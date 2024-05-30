Сцена / Концерты

«Отборочник» для участия в псковском фестивале «Добрый рок» состоится 31 января

Январский отборочный концерт «Поехали» для XIV Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок» состоится 31 января в Пскове, сообщил Псковской Ленте Новостей директор фестиваля «Добрый рок» Андрей Семенов.

Постеры: группа в сети «ВКонтакте» «Отборочные концерты «Поехали» | Добрый рок-2026»

Мероприятие пройдёт в баре «Нора», вход открывается в 19:00. Начало концерта в 20:00.

В отборочном концерте примут участие три группы-претендента и одна гостевая группа.

Претенденты

«Ртуть»

Рок-группа из Санкт-Петербурга с женским вокалом. Группа выступала на главных сценах фестивалей «Чернозем», «Тамань», «Кинрок», «Молодые ветра», «Внутри Города» и «Кировск fest». «Ртуть» также разогревала такие группы, как Глеб Самойлов & Matrixx, СЛОТ, F.P.G., «Бригадный Подряд» и Louna. Группа выпустила три студийных альбома и ротируется на двух федеральных радиостанциях.

ID AHO

Поп-рок группа из Санкт-Петербурга, образованная в 2020 году. Музыка представляет собой смесь живых инструментов с синтезированными звуками. Изначально «ID AHO» были известны как кавер-группа, выступающая на улицах Санкт-Петербурга, где музыканты собирали своих поклонников.

Soundhead

Коллектив, ранее выступавший на фестивале «Добрый рок», возвращается в качестве претендента. Soundhead известен своим сочетанием стилей: альтернативного метала, поп-рока, элементов рейва, техно, трэпа и хип-хопа.

Гости

«Байкалова»

Группа «Байкалова» — истинно питерская рок-группа, основанная в 2013 году.

XIV Международный фестиваль живой музыки «Добрый рок» пройдёт с 3 по 5 июля 2026 года в Палкинском округе. Фестиваль будет включать выступления более 30 групп и предложит уютную площадку с кемпингом и фудкортами.

Напомним, что фестиваль с 2013 года организуется в основном на собственные средства энтузиастов из Пскова. Начиная с 2022 года, его финансирование обеспечивается за счёт продажи билетов и поддержки ПАО «АВАР» вместе с несколькими предпринимателями Пскова.

Растёт география коллективов, выступающих на фестивале, а также количество гостей, приезжающих со всей страны, отметил директор фестиваля «Добрый рок» Андрей Семенов. Сейчас фестиваль представляет собой палаточный лагерь с фудкортами, разнообразными развлечениями и семейной атмосферой, сообщил он.

Следующий отборочный концерт «Поехали» в рамках XIV Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок» состоится 21 февраля в баре «Нора» в Пскове.

Информационную поддержку фестивалю традиционно предоставляют «Псковская Лента Новостей» и «Наше радио Псков» (103.0 FM).