Сцена / Концерты

Концерт органной музыки из цикла «От Адвента к Рождеству» дадут в Пскове

Концерт органной музыки из цикла «От Адвента к Рождеству» пройдет в Пскове в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви 21 декабря в 17:00, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото: свящ. Сергей Альхименок

настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове

Псковичей приглашают познакомиться с произведениями, которые исполнит молодая органистка из Санкт-Петербурга.

Студентка 5 курса Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Николая Римского-Корсакова Полина Курдюкова выступит на концерте. Она является лауреаткой всероссийских и международных органных конкурсов.

В программе концерта представлены музыкальные произведения XVIII–XX веков. Зрители услышат композиции Иоганна Себастьяна Баха, Ференца Листа, Йозефа Габриэля фон Райнбергера, Чарльза Уэсли-младшего, Якоба Людвига Феликса Мендельсона-Бартольди, Луи Виктора Жюля Вьерна и Валерия Кикты.

Посещение концерта осуществляется по пригласительным. Их можно получить перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до выступления.

Концерт рекомендован для слушателей старше десяти лет и длится 65 минут без антракта. Перед ним прозвучит художественное слово.

По вопросам концертов можно обращаться по телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7 (911) 209-59-53.

Храм расположен по адресу: Псков, улица Плехановский Посад, 64.