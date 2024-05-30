Минпромторг
Сцена / Концерты

Псковичей приглашают окунуться в праздничную атмосферу в Доме офицеров

24.12.2025 12:03|ПсковКомментариев: 0

Дом офицеров Пскова приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу праздничного волшебства в период новогодних и рождественских каникул, сообщили Псковской Ленте Новостей представители учреждения. 

Фото здесь и далее: Дом офицеров Пскова

Для самых маленьких гостей подготовлена музыкальная сказочная новогодняя программа «В гостях у троллей», где вокруг нарядной елки разыграется захватывающая история по спасению новогоднего праздника с ярким финальным чудом. Праздник у ёлки пройдет 3 января в 11:00.

Подростков ждет зажигательная дискотека-квест «С новым ИГО-годом», наполненная интерактивными конкурсами, танцевальными баттлами под современные хитовые треки и лучшие диджейские миксы. На дискотеку-квест приглашают в Дом офицеров 3 января в 16:30

Все друзья и поклонники творчества Дома офицеров могут прийти 11 января в 16:00 на музыкальный вечер «Рождество собирает друзей», где в теплой и душевной обстановке можно будет насладиться выступлениями любимых артистов Дома офицеров и города Пскова и гостя из Санкт-Петербурга.

Для семейного просмотра Дом офицеров представляет театрализованную хореографическую постановку «Ночь перед Рождеством» от заслуженного коллектива народного творчества «Театр танца «Русские узоры». Спектакль является хитом новогодних программ от Дома офицеров. Уже который год показ веселой музыкальной постановки проходит при полном аншлаге, в этом году состоится 16 января в 18.30 на главной сцене Дома офицеров.

Учреждение культуры «Дом офицеров» поздравляет псковичей с приближающимся Новым годом и с нетерпением ждет горожан и гостей Пскова на своих программах и концертах гастрольных программ: 3 января новогодняя цирковая сказка «Вокруг света с Лабубу и Дедом Морозом» и вечерний концерт-шоу от Александра Пескова; 5 января балет-феерия «Щелкунчик» по сказке Гофмана; 6 января Легендарный ВИА советской эпохи — «Лейся, песня!»; 8 января шоу «Облачные клоуны» со сказочной программой «Сны Снегурочки» от театра «Мир лиц».

Источник: Псковская Лента Новостей
