«Филармонические концерты на родине М. П. Мусоргского» дадут в Великих Луках

13 и 14 ноября в Псковской области состоится третья заключительная серия проекта Российской академии музыки имени Гнесиных «Филармонические концерты на родине М. П. Мусоргского», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Изображение: Российская академия музыки имени Гнесиных

Проект реализуется совместно с комитетом культуры администрации города Великие Луки, учреждениями культуры и образования, Псковским музеем-заповедником на средства гранта президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Автор и руководитель проекта - доцент РАМ имкни Гнесиных кандидат искусствоведения Светлана Павлова. Проект посвящен 80-летию просветительской деятельности кафедры истории музыки РАМ имени Гнесиных.

На концертах прозвучат произведения отечественных композиторов последнего полувека, а также Пахельбеля, Баха, Моцарта, Бетховена, Грига и Чайковского.

В программе «Весенняя сказка» на утреннем концерте, который состоится 13 ноября в 12:00, выступят студенты РАМ имени Гнесиных: Арина Дьянова (народный голос), Татьяна Михалева (фортепиано) и Ярославна Егорычева (флейта). Учащаяся детской музыкальной школы 1 имени Николая Римского-Корсакова города Севастополя Алиса Кулешова дополнит концерт произведениями Эдварда Грига.

Дневной концерт 13 ноября в 15:00 представит лауреатов всероссийских и международных конкурсов, чемпионов России по гармони Владимира Лёвина и Илью Заборских, а также «Ансамбль гармонистов Великих Лук» под руководством Елены Баженовой.

Вечерний концерт в тот же день в 18:30 «К новым берегам!» объединит оркестр «Гнесин-гармоника», солистов Марию Власову, Екатерину Погребную, Марию Астахову-Кокшарову, Ольгу Зожиматову, Егора Смолина и Климентия Савостьянова, а также Наталью Хондо.

14 ноября в 14:00 в музее-усадьбе Модеста Мусоргского состоится «Музыкальная гостиная». Здесь выступят Надежда Ионова (академическое пение) и Татьяна Дубина (фортепиано) из ДМШ имени Николая Римского-Корсакова города Севастополя.

Алиса Кулешова (фортепиано) также порадует слушателей сольным выступлением, а студент музыкального училища имени Гнесиных Василий Добрин исполнит произведения на аккордеоне. Заведующая кафедрой истории музыки воронежского государственного института искусств Ольга Скрынникова прочитает лекцию «Мусоргский и романтизм».