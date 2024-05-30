Минпромторг
Сцена / Концерты

Псковичей приглашают послушать органную музыку пяти столетий 16 ноября

13.11.2025 10:18|ПсковКомментариев: 0

Концерт органной музыки из цикла «Эхо столетий» состоится 16 ноября в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, находящемся по адресу: улица Плехановский Посад, 64, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта.

Изображение: Сергей Альхименок, настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове

В концерте примет участие петербуржская органистка, выпускница и магистр Российской Академии Музыки на кафедре «Органа и клавесина», лауреат международных органных конкурсов Светлана Фурник.

В программе концерта «Эхо столетий» прозвучат музыкальные произведения XVI-XX веков: выдающегося немецко-датского композитора эпохи барокко и органиста-импровизатора Дитриха Букстехуде, голландского композитора и органиста эпохи позднего Возрождения и раннего барокко Яна Питерсзона Свелинка, выдающегося немецкого композитора эпохи барокко, скрипача и органиста конца XVII века Николауса Брунса, немецкого композитора-романтика и органиста XIX столетия, создателя Лейпцигской консерватории Якоба Людвига Феликса Мендельсона-Бартольди, великого немецкого композитора эпохи барокко, органиста-виртуоза, мастера полифонической музыки Иоганна Себастьяна Баха, французского композитора-импрессиониста XX века Клода-Ашиля Дебюсси, французского композитора-симфониста и органиста-импровизатора XIX-XX столетия Луи Виктора Жюля Вьерна и аргентинского композитора XX столетия, создателя стиля «танго-нуэво», реформатора танго и виртуозного исполнителя на бандонеоне Астора Панталеона Пьяццоллы.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование, их можно получить непосредственно перед началом выступления.

Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше десяти лет.

Продолжительность 65 минут, без антракта. Перед концертом звучит художественное слово.

По вопросам концертов можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Источник: Псковская Лента Новостей
