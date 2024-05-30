Сцена / Концерты

В Пскове зазвучат мотивы легендарного карельского эпоса «Калевала»

Любителей фольклора ждёт незабываемое музыкальное путешествие в мир древних сказаний. 17 ноября Псковская областная филармония приглашает всех погрузиться в атмосферу северной легенды — музыкальный вечер посвящён знаменитому карельскому эпосу «Калевала», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Карельская государственная филармония представит программу, подготовленную оркестром русских народных инструментов «Онего» под управлением заслуженного артиста России Михаила Тоцкого.

Помимо эпоса «Калевала», коллектив исполнит музыкальные композиции, в основе которых лежат русские, карельские, грузинские, татарские, еврейские мелодии.

В роли чтеца на сцену выйдет солист Карельской филармонии – заслуженный артист Карелии Александр Картушин, музыка будет сопровождаться красочной анимацией картин на калевальские сюжеты.

Проект реализуется при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации.