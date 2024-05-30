Сцена / Концерты

Симфонический оркестр сыграет мелодии отечественных и зарубежных фильмов в Пскове

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области приготовил специальную программу, состоящую из любимых мелодий отечественного и зарубежного кинематографа. 20 ноября в Псковской областной филармонии состоится концерт в рамках цикла мероприятий для школьников «Ах, синема, синема!», сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Нашу жизнь невозможно представить без кино. А ни один фильм, даже мультипликационный, не обходится без музыки. Часто она становится действующим лицом картины, усиливая восприятие фильма, а позже, напоминая любимую картину с первыми звуками. Иногда музыка сходит с экрана и обретает самостоятельную жизнь, становясь любимой частью репертуара симфонических оркестров. Поэтому кино можно не только смотреть, но и слушать. Любимые мелодии отечественных и зарубежных фильмов для детей и взрослых представит эта программа, напомнив известные сюжеты из картин о приключениях и исторических событиях, фантастике и любви, фильмов по известным литературным произведениям и др. Любимые киномелодии напомнят, что музыка в кино – душа картины», - отметили организаторы.

Художественный руководитель и главный дирижер — Алексей Репников. Начало в 14.00.