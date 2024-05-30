Сцена / Концерты

Великие Луки стали финальной точкой масштабного музыкального проекта Гнесинки

В концертном зале детской музыкальной школы имени М. П. Мусоргского прошел гала-концерт «К новым берегам!», который стал торжественным завершением Всероссийского музыкального проекта, посвященного 80-летию просветительской деятельности кафедры истории музыки Российской академии музыки имени Гнесиных, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Масштабный проект, реализованный при поддержке президента Российской Федерации, объединил ведущие учреждения культуры и Псковский объединенный музей-заповедник, а его финальным аккордом стал вечер, представивший великолукской публике уникальный диалог столичных виртуозов и местных народных коллективов.

Центральным событием вечера стало выступление оркестра баянов и аккордеонов музыкального училища и РАМ имени Гнесиных «Гнесин-гармоника» под художественным руководством лауреата всероссийских и международных конкурсов Руслана Канеева. Публика также тепло принимала легендарную исполнительницу на аккордеоне, профессора Марию Власову и руководителя отделения сольного народного пения Екатерину Погребную.

Особый колорит концерту придали выступления студентов-гнесинцев: Марии Астаховой-Кокшаровой и Ольги Зожиматовой (гусли звончатые), Егора Смолина (народное пение) и Климентия Савостьянова (балалайка). Доцент, член правления Союза композиторов России Наталья Хондо исполнила с оркестром собственную музыку.

Не менее яркой стороной «диалога» стали выступления народных коллективов из Великих Лук: вокального ансамбля «Традиция» под руководством Елены Савченко и фольклорного ансамбля «Заряница» Маргариты Амирханян. Их совместные номера с московскими музыкантами стали символичным мостом между академическими традициями и живой народной культурой.

Концертная программа, включившая в себя как шедевры мировой классики, так и произведения современных отечественных композиторов, подарила слушателям настоящее музыкальное путешествие сквозь века и надолго запомнится гостям вечера.