Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Новая русская песня на сцене псковской филармонии

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Уже в эту субботу в Псковской областной филармонии состоится концерт «Новая русская песня», на котором зрители смогут насладиться вокалом восходящей звезды региона Анны Яковлевой в сопровождении эстрадно-джазового оркестра.

Сегодня лауреат всероссийских и международных конкурсов, четырехкратный лауреат премии «Юные дарования Псковщины» Анна Яковлева придет в студию вместе со своим преподавателем - профессором Российской Академии музыки имени Гнесиных, кандидатом педагогических наук Владимиром Бурлаковым и расскажет о своем творческом пути, ярких победах и о предстоящем концерте.