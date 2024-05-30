Сцена / Концерты

«Беседка»: Новая русская песня на сцене псковской филармонии. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 ноября.

Уже в эту субботу в Псковской областной филармонии состоится концерт «Новая русская песня», на котором зрители смогут насладиться вокалом восходящей звезды региона Анны Яковлевой в сопровождении эстрадно-джазового оркестра.

Сегодня лауреат всероссийских и международных конкурсов, четырехкратный лауреат премии «Юные дарования Псковщины» Анна Яковлева пришла в студию вместе со своим преподавателем - профессором Российской Академии музыки имени Гнесиных, кандидатом педагогических наук Владимиром Бурлаковым и рассказала о своем творческом пути, ярких победах и о предстоящем концерте.