В Пскове прозвучали мотивы легендарного карельского эпоса «Калевала»

Музыкальный вечер, посвящённый знаменитому карельскому эпосу «Калевала», состоялся в Большом концертном зале Псковской областной филармонии 17 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Карельская государственная филармония представила программу, подготовленную оркестром русских народных инструментов «Онего» под управлением заслуженного артиста России Михаила Тоцкого.
Помимо эпоса «Калевала», коллектив исполнил музыкальные композиции, в основе которых лежат русские, карельские, грузинские, татарские, еврейские мелодии.
В роли чтеца выступи солист Карельской филармонии – заслуженный артист Карелии Александр Картушин, музыка будет сопровождаться красочной анимацией картин на калевальские сюжеты.
Проект реализуется при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации.