Сцена / Концерты

Заключительный филармонический концерт состоялся в музее-усадьбе Модеста Мусорского

Заключительный филармонический концерт состоялся в Музее-усадьбе М.П. Мусоргского 14 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Псковский музей-заповедник

В Одигитриевской часовне погоста Пошивкино прошел молебен при участии хора воскресной школы «Ковчег» духовно-просветительского центра при Великолукской епархии под руководством Ирины Флавьяновой и ансамбля «Заряница» (руководитель Маргарита Амирханян).

Всех слушателей ждала интересная лекция заведующей кафедрой истории музыки Воронежского государственного института искусств, члена Союза композиторов России Ольги Скрынниковой под названием «Мусоргский и романтизм».

Перед зрителями выступили музыканты РАМ им. Гнесиных и педагоги и учащиеся Детской музыкальной школы им. Н.А. Римского-Корсакова из Севастополя.

Завершением мероприятия стала экскурсия по музею-усадьбе, в ходе которой гости узнали много нового о жизни и творчестве М.П. Мусоргского.