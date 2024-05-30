Заключительный филармонический концерт состоялся в музее-усадьбе Модеста Мусорского

Заключительный филармонический концерт состоялся в Музее-усадьбе М.П. Мусоргского 14 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фото: Псковский музей-заповедник
В Одигитриевской часовне погоста Пошивкино прошел молебен при участии хора воскресной школы «Ковчег» духовно-просветительского центра при Великолукской епархии под руководством Ирины Флавьяновой и ансамбля «Заряница» (руководитель Маргарита Амирханян).
Всех слушателей ждала интересная лекция заведующей кафедрой истории музыки Воронежского государственного института искусств, члена Союза композиторов России Ольги Скрынниковой под названием «Мусоргский и романтизм».
Перед зрителями выступили музыканты РАМ им. Гнесиных и педагоги и учащиеся Детской музыкальной школы им. Н.А. Римского-Корсакова из Севастополя.
Завершением мероприятия стала экскурсия по музею-усадьбе, в ходе которой гости узнали много нового о жизни и творчестве М.П. Мусоргского.