Сцена / Концерты

Органные шедевры Европы смогут услышать псковичи 22 ноября

19.11.2025 11:39|ПсковКомментариев: 0

Концерт органной музыки из цикла «Шедевры европейской классики» состоится в субботу, 22 ноября, в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей представители храма.

Фото: храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове

Перед псковичами выступит петербуржская органистка Галина Ельшаева, выпускница СПбГУ кафедры «Органа, клавесина и карильона», лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, главный органист Евангелическо-лютеранской церкви Святого Михаила (Санкт-Петербург).

В программе концерта «Шедевры европейской классики» прозвучат музыкальные произведения XVIII-XX веков: Иоганна Себастьяна Баха, величайшего немецкого композитора в истории музыки и органиста эпохи барокко, мастера полифонии и гармонии, выдающегося автора органной и клавирной музыки, Иоганна Готфрида Вальтера, немецкого органиста и композитора эпохи барокко, создателя первого музыкального энциклопедического словаря «Музыкальный лексикон», Ференца Листа, величайшего австрийского композитора-романтика и пианиста-виртуоза XIX столетия, создателя жанра симфонической поэмы, Иоганнеса Брамса, величайшего немецкого композитора-романтика и пианиста XIX века, и Яна Зварта, выдающегося голландского композитора и органиста XIX-XX века.

Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 60 минут, без антракта. Перед концертом звучит художественное слово.

По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Мероприятие пройдет в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Адрес: улица Плехановский Посад, дом 64. 

Источник: Псковская Лента Новостей
