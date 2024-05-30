Сцена / Концерты

Группа «Бригадный подряд» даст концерт в Пскове 21 ноября

Группа «Бригадный подряд» даст концерт в Пскове 21 ноября, сообщили музыканты в своей группе в сети «ВКонтакте».

Коллектив отмечает в этом году 40-летие концертной деятельности. Группа выступает в жанре панк-рок. В рамках XL тура артисты представят программу, отражающую историю коллектива. За четыре десятилетия артисты выпустили множество альбомов и привлекли большое количество поклонников.

Мероприятие состоится в баре «Нора» (Псков, Декабристов, 62). Двери клуба будут открыты с 20:00, начало концерта в 21:00.