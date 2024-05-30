Сцена / Концерты

Юные дарования выступят в Пскове с губернаторским симфоническим оркестром

Концерт «Юные дарования Псковщины» пройдет в большом концертном зале Псковской областной филармонии 5 декабря. Молодые талантливые музыканты выступят с Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области под художественным руководством Алексея Репникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филармонии.

Перед зрителями выступят лауреаты премий «Юные дарования Псковщины», «Молодые дарования России» и обладатели стипендии губернатора Псковской области прошлых лет, а также соискатели премий 2025 года. Среди участников:

Лукерья Первушина (саксофон, ДШИ рабочего поселка Плюсса);

Софья Новоселова (фортепиано, ПОКИ);

Иван Смородин (ксилофон, ДМШ №1 города Великие Луки);

Платон Домущи (вокал, ДМШ №1 города Пскова);

Ламара Арушанян (вокал, ДМШ №1 города Пскова);

Ольга Ключина (скрипка, ДШИ «Центр» города Великие Луки);

Арсений Зимин (кларнет, ПОКИ);

Анастасия Зубкова (скрипка, ПОКИ);

Анастасия Сталевская (виолончель, ПОКИ).

В программе концерта прозвучит музыка А. Пьяцоллы, Л. Бетховена, Н. А. Римского-Корсакова, Д. Кабалевского, Д. Пуччини, Ф. Мендельсона, Л. Басси, Ф. Крейслера, Г. Форе.

Напомним, что концерт «Юные дарования» — ежегодный. Первая премия «Юные дарования Псковщины» была вручена в 1996 году. За эти почти три десятилетия существования премии ее лауреатами стали более 800 учеников детских музыкальных школ, школ искусств, художественных школ города Пскова и области, а также колледжа искусств. В их числе выпускники и сегодняшние преподаватели Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, выпускники и студенты консерваторий, институтов культуры Санкт-Петербурга и Москвы, академии музыки имени Гнесиных города Москва.

Начало концерта в 16.00. Адрес БКЗ филармонии: улица Некрасова, 24.