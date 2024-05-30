Минпромторг
Сцена / Концерты

Знакомый незнакомец: концерт к 185-летию Петра Чайковского представили в псковской филармонии

23.11.2025 19:30|ПсковКомментариев: 0

Концерт к 185-летию Петра Чайковского представили в псковской филармонии, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фотографии: ТКД Псковской области

Кажется, что мы знаем о них всё, причём чуть ли не с пелёнок. Пушкин, Рублёв, Чайковский — их имена плотно включены в русский культурный код. Со временем они перестали быть просто людьми, превратившись в мифы, имеющие лишь отдалённое сходство с реальной личностью, сложной и противоречивой. Тем ценнее бывает неожиданная встреча не только и не столько с гением, сколько с живым человеком — его повседневными тревогами, странными привычками и житейскими интересами. Это как совершить маленькое открытие: понять, насколько хрупок, уязвим и по-человечески понятен тот, кого мы привыкли видеть лишь на портретах в школьных учебниках.

Концерт «Чайковский: известный и неизвестный» стал именно таким открытием-знакомством со знаменитым русским композитором, 185-летие со дня рождения которого в этом году отмечает весь мир.

Автор-ведущая Мария Громова выбрала жанр музыкально-поэтического вечера, любимый псковским слушателем и сочетающий в себе академические номера с рассказом об истории произведений или биографии их автора. Гости концерта действительно познакомились с новыми гранями личности Чайковского. «Честно, я многого не знала о нем, впервые услышала, — поделилась после концерта слушательница Татьяна Васильевна. — Для меня стало открытием, что Чайковский был остроумным человеком, любил пошутить. Запомнилась и история про дерево в Летнем саду, где до сих пор могут храниться записи Чайковского времен его учебы в училище правоведения. Мне нравится, как ведет рассказ Мария Громова. И сама информация, и ее голос — такой располагающий к тому, чтобы слушать».

 

Программа была построена по принципу не хронологическому (хотя вехи внешней жизни Чайковского легко считывались), а, скорее, психологическому. Концерт следовал внутренней драматургии: каждое музыкальное произведение, каждый фрагмент рассказа становились штрихом к сложному, многогранному портрету, раскрывая историю не событий, а чувств — страхов, восторгов, меланхолии и триумфов великого гения.

«Ни один портрет не передает его быструю походку, мягкость манер, чрезвычайную вежливость, не выдает в нем любителя пеших прогулок, речных купаний, ландышей, игры в винт и бильярд, хороших духов, чьи ароматы он составлял сам, а также интересного собеседника, рассказчика, шутника, заядлого курильщика, страстного собирателя грибов и так далее, — отметила Мария Громова в начале концерта. — Сегодня с нами малоизвестный Чайковский, который не заслонен успехом и славой, гениальностью и величием, такой, каким знали и помнили его современники».

Коллеги, близкие, друзья — в череде их воспоминаний композитор стал ближе и понятнее. Может быть, поэтому его музыка в этот вечер звучала особенно камерно, душевно и доверительно. Губернаторский симфонический оркестр Псковской области представил гостям концерта произведения, которые у многих на слуху, в том числе фрагменты из знаменитых опер и балетов — «Евгения Онегина», «Спящей красавицы», «Пиковой дамы», «Орлеанской девы», «Щелкунчика».

Эмоционально выверенное прочтение музыкальных текстов псковичам предложил дирижер из Санкт-Петербурга Сергей Семишкур. Его появление в составе коллектива на сцене областной филармонии в новом, 82-м сезоне, анонсировал главный дирижёр и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Алексей Репников на пресс-конференции в начале осени. Сергей Семишкуров — солист оперной труппы Мариинского театра, тенор. Выпускник Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки (факультеты хорового дирижирования и академического пения), в этом году он оканчивает Санкт-Петербургскую государственную консерваторию. Классический сдержанный стиль дирижера стал одним из бесспорных плюсов концерта-посвящения, подчеркнув проникновенность лирических тем без излишней сентиментальности и внешних акцентов.

Отметили слушатели и то, что состав оркестра в последнее время сильно «помолодел»: это залог развития коллектива, который в будущем году отметит важный юбилей — 30-летие со дня основания. Тепло приняла публика солиста Государственного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Исламбека Кемелова (тенор, Кыргызстан), который исполнил арию Ленского и ариозо Германа «Прости, небесное созданье», трепетно, лирично и очень бережно к первоисточнику — партитурам Петра Чайковского.

«Концерт по настроению был очень трогательным. До мурашек, — поделилась Виктория. — Сопереживаешь музыке, вспоминаешь знакомые сюжеты — даже захотелось перечитать «Евгения Онегина». И появилось желание побольше узнать о Чайковском — ведь он, как оказалось, очень интересен как человек, не только как композитор. Очень рада, что посетила этот концерт. Спасибо организаторам и музыкантам».

Завершился концерт знаменитым па-де-де из «Щелкунчика» — и лучше, наверное, в этом ноябре уже не придумаешь! Музыка с первых же тактов окутала слушателей предвкушением праздника, погрузила в атмосферу ожидания чуда — как появление первых гирлянд на улицах Пскова. Кажется, с того самого момента, как зазвучали волшебные переливы арфы и бархатная мелодия виолончелей, предновогоднюю лихорадку в городе можно считать официально открытой. По крайней мере, для посетителей филармонии — точно!

Источник: Псковская Лента Новостей
