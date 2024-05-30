Сцена / Концерты

Певец Акмаль даст сольный концерт в Пскове: остались последние билеты

Певец Акмаль (Akmal’) выступит с сольным концертом в псковском Доме офицеров 8 декабря.

Артист является автором-исполнителем хитов «Из-за тебя», «По полюшку», «Вдоль дорог», «В моей крови», «Мир нам завидовал», «Воспоминание», а также дуэта с Юлианной Карауловой «Девочка, не прощай».

Он был участником известных телевизионных проектов: «Маска-5»; «Голос. Дети-5», «Голос. Уже не дети», «Битва поколений» на Муз-ТВ «Конфетка» и многие другие.

На счету артиста многомиллионные стримы, а также важные для индустрии шоу-бизнеса награды:

Победитель премии «Нового радио» в номинации «Прорыв года»;

Победитель премии «Жара-2024»;

Победитель премии Муз-ТВ-2025 «Лучшее лирическое видео».

Также выступление Akmal’ на проекте «Голос. Уже не дети» с песней «Раневская» вызвало резонанс в обществе и СМИ, а также получило многомиллионные охваты в социальных сетях.

Продолжительность концерта составит 1 час 40 минут.

Остались последние билеты, которые можно купить перейдя по ссылкам: kassir.ru и orbilet.ru.



Реклама: ИП Тихомиров К.А. Erid: 2SDnjcuau7M