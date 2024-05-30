Сцена / Концерты

Вечер камерной музыки «Три трио и квартет» пройдет в Пскове

Библиотека имени Курбатова приглашает ценителей классической музыки на концерт «Три трио и квартет». Мероприятие состоится 30 ноября и представит публике шедевры европейской камерной музыки в исполнении ансамбля артистов филармонии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

В программе вечера — сочинения для струнных составов, охватывающие разные эпохи и стили. Гости концерта услышат:

струнное трио Луиджи Боккерини — образец изящества и грации галантного стиля;

струнное трио Людвига ван Бетховена — глубину мысли и эмоциональную насыщенность венского классицизма;

струнное трио Сергея Танеева — утонченную полифонию и русскую мелодическую красоту;

струнный квартет Йозефа Гайдна — остроумие, гармонию и безупречную форму «отца симфонии».

«Этот концерт — возможность погрузиться в мир камерной музыки, где каждый инструмент раскрывается в тонком диалоге с другими, а слушатель становится свидетелем удивительного музыкального общения», - отметили в библиотеке.

Организатор концерта – ансамбль артистов Псковской областной филармонии.

Мероприятие пройдет в 16:00 в актовом зале на Профсоюзной, 2.