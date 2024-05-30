Сцена / Концерты

Концерт «Балетная фантазия» пройдет в псковской филармонии

Концерт балетной симфонической музыки в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под руководством дирижера Алексея Репникова пройдет в Пскове 11 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей в Псковской областной филармонии.

«Балетная фантазия» — концерт балетной симфонической музыки, сошедшей с театральных подмостков и получившей новую жизнь в концертных программах. Он приглашает слушателей погрузиться в магический мир балетной музыки, в атмосферу красоты и вдохновения.

Вечер посвящен 200-летию со дня рождения австрийского композитора, скрипача и дирижера Людвига Минкуса и 190-летию французского композитора Лео Делиба. Л. Минкус долгое время работал в России, в Большом театре, в Петербурге сотрудничал с великим балетмейстером М. Петипа. Л. Делиб поднял балетную музыку на новую высоту, чем восхищался П. И. Чайковский: «Что за прелесть, что за изящество, что за богатство мелодическое, ритмическое, гармоническое!»

В программе концерта — симфонические фрагменты из балетов «Баядерка», «Пахита», «Дон-Кихот», «Коппелия», «Сильвия», чья музыка чарует красотой и легкостью, дарит яркие эмоции и эстетическое наслаждение многим поколениям балетоманов.