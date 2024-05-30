Сцена / Концерты

Концерт к 65-летию музыкального училища. ФОТОРЕПОРТАЖ

Праздничный концерт, посвященный 65-летию со дня основания областного музыкального училища, прошел сегодня, 28 ноября, в концертном зале музыкального отделения колледжа искусств.

Программа включала выступления всех направлений подготовки, представленных в училище: инструментальное исполнительство, теория музыки, хоровые произведения и эстрадное творчество. Студенты и преподаватели продемонстрировали высокий уровень мастерства, исполнив лучшие произведения русской и зарубежной классики, современные композиции и народные мелодии.

Погрузиться в атмосферу мероприятия предлагаем в фоторепортаже Анны Тягуновой.