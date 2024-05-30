Сцена / Концерты

«Псковичи услышат максимально красивую, яркую музыку»: главный дирижер Алексей Репников о концерте «Балетная фантазия»

Музыка из любимых балетов и номера, ранее не исполнявшиеся на псковской сцене: 11 декабря в Большом концертном зале областной филармонии состоится предновогодний концерт «Балетная фантазия», который обещает стать настоящим подарком для любителей классики. Что исполнит Губернаторский симфонический оркестр, памяти каких композиторов посвящена программа и какие сюрпризы ждут публику, узнали у главного дирижера и художественного руководителя Алексея Репникова.

Фото: ТКД

— Алексей Анатольевич, какие произведения прозвучат в филармонии 11 декабря?

— Концерт посвящен балетной музыке. За основу мы взяли шедевры, написанные композиторами-юбилярами будущего года. Прозвучат отрывки из балета «Сильвия» и «Лакме» Лео Делиба, чье 190-летие мы отметим в феврале. Также исполним яркие фрагменты из «Дон Кихота» и «Баядерки». Двухсотлетний юбилей их автора, композитора Людвига Минкуса, будет отмечаться в марте. Кроме того, мы хотим отдать дань памяти Родиону Щедрину. На концерте прозвучат любимые многими слушателями номера из его «Кармен-сюиты».

— Услышит ли публика произведения, редко исполняемые в Пскове?

— Из нового — прозвучат номера из балета «Легенда о любви», который написал азербайджанский советский композитор Ариф Меликов. Думаю, в Пскове ранее его не исполняли. Это великолепнейшая музыка, мощная, очень яркая, красивая.

«Легенда о любви» сравнима с другим шедевром балетной музыки XX века — «Спартаком» Арама Хачатуряна. Неслучайно за них брались самые серьезные мастера — такие, как балетмейстер Юрий Григорович и художник Симон Вирсаладзе. Они до сих пор не потеряли своей ценности: в Мариинском и Большом театрах «Спартак» и «Легенда о любви» — одни из самых любимых спектаклей и для музыкантов, и для артистов, и для зрителей.

Также сыграем антракт из балета «Раймонда» Александра Глазунова — его мы уже давно не играли. Завершим программу адажио из «Спартака».

— Что необычного ждет нас на «Балетной фантазии»? Может быть, какие-то новые инструменты?

— Будет номер из «Баядерки» — «Индусский танец». В нем очень интересен основной инструмент. Это полый барабан, на фоне его стука идет весь танец. Будет очень громко!

— Какое настроение станет центральным, объединяющим все номера программы?

— Предстоящий концерт — весь про любовь. Это будет максимально красивая, яркая, интересная музыка, в которой есть и героические, и романтические моменты.

Концерт пройдет 11 декабря в 19:00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.