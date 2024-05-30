Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Концерты 30.05.2024 20:410 Показ музыкальной драмы «Царь Иудейский» впервые прошел в Пскове 10.12.2025 17:020 «Псковичи услышат максимально красивую, яркую музыку»: главный дирижер Алексей Репников о концерте «Балетная фантазия» 06.12.2025 14:400 Псковские артисты представят «Сказ» в Государственной капелле Санкт-Петербурга 03.12.2025 20:000 Новогодний концерт «Щелкунчик» пройдет в Пскове 18 декабря 01.12.2025 10:000 Фестиваль-конкурс патриотической песни «Во славу десантного братства» состоится в Пскове 30.11.2025 14:400 Концерт «Три трио и квартет» пройдёт в Пскове 30 ноября
Сцена / Концерты

«Псковичи услышат максимально красивую, яркую музыку»: главный дирижер Алексей Репников о концерте «Балетная фантазия»

10.12.2025 17:02|ПсковКомментариев: 0

Музыка из любимых балетов и номера, ранее не исполнявшиеся на псковской сцене: 11 декабря в Большом концертном зале областной филармонии состоится предновогодний концерт «Балетная фантазия», который обещает стать настоящим подарком для любителей классики. Что исполнит Губернаторский симфонический оркестр, памяти каких композиторов посвящена программа и какие сюрпризы ждут публику, узнали у главного дирижера и художественного руководителя Алексея Репникова.

 

Фото: ТКД

— Алексей Анатольевич, какие произведения прозвучат в филармонии 11 декабря?

— Концерт посвящен балетной музыке. За основу мы взяли шедевры, написанные композиторами-юбилярами будущего года. Прозвучат отрывки из балета «Сильвия» и «Лакме» Лео Делиба, чье 190-летие мы отметим в феврале. Также исполним яркие фрагменты из «Дон Кихота» и «Баядерки». Двухсотлетний юбилей их автора, композитора Людвига Минкуса, будет отмечаться в марте. Кроме того, мы хотим отдать дань памяти Родиону Щедрину. На концерте прозвучат любимые многими слушателями номера из его «Кармен-сюиты».

— Услышит ли публика произведения, редко исполняемые в Пскове?

— Из нового — прозвучат номера из балета «Легенда о любви», который написал азербайджанский советский композитор Ариф Меликов. Думаю, в Пскове ранее его не исполняли. Это великолепнейшая музыка, мощная, очень яркая, красивая.

«Легенда о любви» сравнима с другим шедевром балетной музыки XX века — «Спартаком» Арама Хачатуряна. Неслучайно за них брались самые серьезные мастера — такие, как балетмейстер Юрий Григорович и художник Симон Вирсаладзе. Они до сих пор не потеряли своей ценности: в Мариинском и Большом театрах «Спартак» и «Легенда о любви» — одни из самых любимых спектаклей и для музыкантов, и для артистов, и для зрителей.

Также сыграем антракт из балета «Раймонда» Александра Глазунова — его мы уже давно не играли. Завершим программу адажио из «Спартака».

— Что необычного ждет нас на «Балетной фантазии»? Может быть, какие-то новые инструменты?

— Будет номер из «Баядерки» — «Индусский танец». В нем очень интересен основной инструмент. Это полый барабан, на фоне его стука идет весь танец. Будет очень громко!

— Какое настроение станет центральным, объединяющим все номера программы?

— Предстоящий концерт — весь про любовь. Это будет максимально красивая, яркая, интересная музыка, в которой есть и героические, и романтические моменты.

Концерт пройдет 11 декабря в 19:00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
10.12.2025, 17:130 Лучшие премьеры года выделил Дмитрий Месхиев 10.12.2025, 17:020 «Псковичи услышат максимально красивую, яркую музыку»: главный дирижер Алексей Репников о концерте «Балетная фантазия» 10.12.2025, 16:330 Дмитрий Месхиев: Искусство должно быть доступным для всех 10.12.2025, 14:460 Дмитрий Месхиев о «Кроха-фест»: Театр детям нужен
10.12.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Дмитрием Месхиевым 10.12.2025, 07:300 «Кроха-фест» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 09.12.2025, 20:220 Дмитрий Месхиев на открытии «Кроха-феста»: Спектакли будут полезны и взрослым 09.12.2025, 19:000 Организаторы: Основная миссия «Кроха-феста» - открыть мир театра самым юным зрителям
08.12.2025, 14:510 В Пскове проходит молодёжный Рождественский фестиваль 06.12.2025, 19:300 Фестиваль «Пушкин. Михайловское» торжественно открыт. ФОТО 06.12.2025, 14:400 Псковские артисты представят «Сказ» в Государственной капелле Санкт-Петербурга 06.12.2025, 13:520 Георгий Василевич о фестивале «Пушкин. Михайловское»: На языке образов, чудес и открытий
03.12.2025, 20:000 Новогодний концерт «Щелкунчик» пройдет в Пскове 18 декабря 02.12.2025, 10:360 В Псковском музее покажут новогоднюю премьеру для детей «Когда украшают елки» 01.12.2025, 10:000 Фестиваль-конкурс патриотической песни «Во славу десантного братства» состоится в Пскове 30.11.2025, 14:400 Концерт «Три трио и квартет» пройдёт в Пскове 30 ноября
28.11.2025, 23:590 Концерт к 65-летию музыкального училища. ФОТОРЕПОРТАЖ 28.11.2025, 12:230 Творческие подростки встретились с актерами Псковского театра драмы 28.11.2025, 08:400 Новогодний музыкальный спектакль покажут псковичам в декабре 27.11.2025, 16:310 В Псковском театре кукол покажут спектакль «Айболит» 
26.11.2025, 14:440 Стало известно, какие группы поборются в «отборочниках» за участие в псковском «Добром роке» 26.11.2025, 13:550 Около 500 музыкантов заявились на участие в псковском фестивале «Добрый рок» 26.11.2025, 11:270 Концерт «Балетная фантазия» пройдет в псковской филармонии 25.11.2025, 16:340 Символом псковского театрально фестиваля «Кроха-фест» стал крольчонок
25.11.2025, 14:060 Вечер камерной музыки «Три трио и квартет» пройдет в Пскове 24.11.2025, 13:060 Певец Акмаль даст сольный концерт в Пскове: остались последние билеты 23.11.2025, 20:400 Концерт к 185-летию Петра Чайковского. ФОТОРЕПОРТАЖ 23.11.2025, 19:300 Знакомый незнакомец: концерт к 185-летию Петра Чайковского представили в псковской филармонии
21.11.2025, 17:180 Юные дарования выступят в Пскове с губернаторским симфоническим оркестром 21.11.2025, 14:070 Группа «Бригадный подряд» даст концерт в Пскове 21 ноября 19.11.2025, 11:390 Органные шедевры Европы смогут услышать псковичи 22 ноября 18.11.2025, 09:000 Заключительный филармонический концерт состоялся в музее-усадьбе Модеста Мусорского
17.11.2025, 20:011 В Пскове прозвучали мотивы легендарного карельского эпоса «Калевала» 16.11.2025, 22:000 Петербургская группа «Радиопомехи» выступила в Пскове. ФОТО 14.11.2025, 21:000 «Беседка»: Новая русская песня на сцене псковской филармонии. ВИДЕО 14.11.2025, 20:200 В псковской филармонии представят народные песни в джазовой аранжировке
14.11.2025, 19:400 Псковская певица Анна Яковлева рассказала о записи первого альбома в десять лет 14.11.2025, 19:000 Восходящая звезда народной песни Анна Яковлева рассказала о своем творческом пути 14.11.2025, 18:170 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Новая русская песня на сцене псковской филармонии 13.11.2025, 21:200 Великие Луки стали финальной точкой масштабного музыкального проекта Гнесинки
13.11.2025, 15:370 Симфонический оркестр сыграет мелодии отечественных и зарубежных фильмов в Пскове 13.11.2025, 13:290 В Пскове зазвучат мотивы легендарного карельского эпоса «Калевала» 13.11.2025, 10:180 Псковичей приглашают послушать органную музыку пяти столетий 16 ноября 12.11.2025, 14:420 Петербургская группа «Радиопомехи» выступит 16 ноября в Пскове
11.11.2025, 12:520 Псковский театр драмы присоединился к «черной пятнице» 11.11.2025, 11:450 Премьера спектакля «Три поросёнка» состоится в Псковском областном театре кукол 10.11.2025, 17:440 «Филармонические концерты на родине М. П. Мусоргского» дадут в Великих Луках 10.11.2025, 16:580 На концерт «Новая русская песня» приглашают псковичей 15 ноября
09.11.2025, 21:000 Иеромонах Фотий дал концерт в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 06.11.2025, 17:270 Иеромонах Фотий выступит в Пскове с новой программой «Шум берез» 06.11.2025, 14:050 Стартует показ исторической драмы Дмитрия Месхиева «Царь ночи» 04.11.2025, 20:410 Концерт в рамках фестиваля Ильдара Абдразакова состоялся в Пскове. ВИДЕО
04.11.2025, 19:130 Ильдар Абдразаков о псковском симфоническом оркестре: Они не просто играют ноты 03.11.2025, 15:400 Псковский театр драмы отметил 150-й показ бэби-спектакля «Невероятные приключения голубя Петра» 02.11.2025, 21:150 В Псковской областной филармонии состоялся концерт «Сквозь годы звучит Победа» 02.11.2025, 12:410 Театр имени Ленсовета покажет спектакли о Марии Кюри и Сергее Довлатове на псковской сцене
02.11.2025, 11:400 Алексей Тихомиров выступит на VIII Международном музыкальном фестивале Ильдара Абдразакова в Пскове 4 ноября 30.10.2025, 18:400 Оркестр из Пскова проекта «Детская филармония» выступил в Петрозаводске 30.10.2025, 16:540 Опубликована программа первого псковского фестиваля «Кроха-фест» 30.10.2025, 11:450 Новогодний спектакль «Снежная королева» готовит псковский театр кукол
29.10.2025, 16:520 «Детская филармония» представит в Пскове концерт «Сквозь годы звучит Победа» 29.10.2025, 13:270 Псковичей приглашают на ансамблевый концерт «От барокко до модернизма» 3 ноября 29.10.2025, 11:230 Детский оркестр из Пскова выступит в Петрозаводской консерватории имени Глазунова 27.10.2025, 21:000 Хореографический спектакль для любителей творчества The Beatles покажут в Пскове
27.10.2025, 09:550 Татьяна Мартынова оставила должность заместителя гендиректора ТКД 26.10.2025, 10:200 Концерт камерной классической музыки пройдет в Пскове 9 ноября 25.10.2025, 18:470 Джазовый оркестр имени Олега Лундстрема выступил в Пскове 25.10.2025, 15:000 «Филармонические концерты на родине М. П. Мусоргского» пройдут в Псковской области
24.10.2025, 20:380 Артисты Псковского театра драмы снялись в сериале Дмитрия Месхиева «Царь ночи» 24.10.2025, 16:300 «Голоса древних струн» прозвучали в Псковской областной филармонии 24.10.2025, 13:350 Обладательница четырёх премий «Юные дарования Псковщины» даст концерт 15 ноября 24.10.2025, 10:360 Фестиваль любимых песен «Гуляй, душа!» состоится сегодня в Пскове
23.10.2025, 11:530 Органный концерт «Здесь русский дух...» прозвучит в Пскове 26 октября 20.10.2025, 14:510 Инструментальные обработки известных мелодий военных времён услышат псковичи в БКЗ 18.10.2025, 10:260 В псковском «Доме на Набережной» 20 октября откроют выставку «Нерон мое убежище» 17.10.2025, 15:070 Мастерская «Гвозди» в Пскове отпразднует 10-летие спектаклем «Не спать!»
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru