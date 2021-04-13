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40-летний юбилей творческой деятельности отмечает худрук Псковского драмтеатра

40-летний юбилей творческой деятельности отмечает сегодня кинорежиссер Дмитрий Месхиев 21 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы.

Заслуженный деятель искусств России Дмитрий Месхиев снял более двадцати кинокартин, отмеченных многочисленными призами и премиями российских и международных кинофестивалей и конкурсов, спродюсировал более сорока художественных фильмов и сериалов.

Дмитрий Месхиев родился в Ленинграде в семье кинематографистов, его родители работали на киностудии «Ленфильм». В 1981 году в возрасте 17 лет Месхиев пришел работать на киностудию механиком съемочной техники.

Определив для себя, что хочет стать кинорежиссером, в 1983 году поступил на режиссерский факультет ВГИКа (мастерская режиссера Марлена Мартыновича Хуциева). В 1988 году окончил институт и вскоре выпустил свой дебютный фильм «Гамбринус».

Дмитрий Месхиев – режиссер более чем 20 фильмов и сериалов, в числе которых известные, знаковые киноленты «Над темной водой» (1993), «Экзерсис №5» в киноальманахе «Прибытие поезда» (1995), «Механическая сюита» (2001), «Свои» (2004), «Человек у окна» (2009), «Батальонъ» (2015) и другие. Новый фильм режиссера «Хорошие девочки попадают в рай» выйдет в этом году.

«Мне не интересно делать одинаковое кино… – сказал Дмитрий Месхиев. – Я понимаю, что рискованно каждый раз пытаться ломать себя через колено, но я стараюсь это делать, потому что хочу разнообразить свою работу. Иногда у меня что-то может не получиться, потому что я не иду по проторенной дорожке, а иду по более рискованному пути, но это дает мне ощущение свободы – творческой свободы. <…> Я не боюсь неудач, я экспериментирую и пробую, для меня это важно».

С 2017 года Дмитрий Дмитриевич Месхиев возглавляет Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина. За три года вывел театр на уровень ведущих региональных театров России. Привлек в Псков ярких представителей нового поколения режиссуры, расширил репертуарную афишу, сделав ее разнообразной по стилистике и по режиссерскому почерку, что стало залогом успешного прорыва театра – спектакли Псковской драмы узнали и высоко оценили в российском театральном сообществе.

Дмитрий Месхиев – один из инициаторов объединения Псковского академического театра и Национального драматического театра России (Александринского театра).

«Я хочу сделать театр не просто местом, где идут спектакли, а создать мультикультурное пространство на подмостках театра», – формулирует свою цель худрук.

Вчера, 20 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Дмитрия Месхиева Орденом Дружбы.