Экскурсия «До Нового года не трогать» набрала популярность в Пскове в праздники 

Во Дворе Постникова в эти зимние праздничные дни особенно популярны экскурсия «До Нового года не трогать» и мастер-класс «Что растет на елке», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике. 

Фотографии: Псковский музей-заповедник

«Гости музея смогут погрузиться в атмосферу праздника, познакомившись с выставкой ёлочных игрушек и узнав о том, как отмечали Новый год в советскую эпоху. Сотрудники музея поделятся интересными историями и расскажут, какие события того времени нашли отражение в новогодних игрушках», - рассказали в музее.

А на мастер-классе посетители смогут своими руками изготовить новогоднюю игрушку из ваты. 

 

Расписание всех новогодних программ в музее можно найти здесь.

