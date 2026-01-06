Экскурсия «До Нового года не трогать» набрала популярность в Пскове в праздники 

Во Дворе Постникова в эти зимние праздничные дни особенно популярны экскурсия «До Нового года не трогать» и мастер-класс «Что растет на елке», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

«Гости музея смогут погрузиться в атмосферу праздника, познакомившись с выставкой ёлочных игрушек и узнав о том, как отмечали Новый год в советскую эпоху. Сотрудники музея поделятся интересными историями и расскажут, какие события того времени нашли отражение в новогодних игрушках», - рассказали в музее.

А на мастер-классе посетители смогут своими руками изготовить новогоднюю игрушку из ваты.

Расписание всех новогодних программ в музее можно найти здесь.