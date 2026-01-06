Культура

Выставка фотографий «ч/бшечка» открылась в «Каверинке»

Выставка «ч/бшечка» псковского фотографа, экс-фотокорреспондента Псковской Ленты Новостей Александра Елисеева открылась 5 января в выставочном зале библиотеки имени Каверина на веранде, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Выставка в библиотеке на Октябрьском проспекте, 7а включает изображения только в черно-белом варианте. Отмечается, что такой формат подчеркивает снежную черно-белую зиму, графичность и монохромность окружающего январского мира. На открытии фотограф встретился с первыми посетителями экспозиции. 

 

Это вторая персональная выставка фотографа, знатока псковских улиц, дворов, дорог и отражений. В 2023 году в «Каверинке» была развернута экспозиция «Улицы полны неожиданностей», где Александр Елисеев представил работы в жанре уличной и репортажной фотографии. Как пояснял фотограф, он стремился запечатлеть жизнь Пскова и его жителей. 

А еще работы Александра Елисеева выставлялись в 2025 году в Эрмитаже в экспозиции международного медиа-форума «Диалог культур». На них также запечатлена повседневная жизнь города Пскова.  

